En Valentina Valiente, el misterio también tiene voz. Y esta vez quien habló fue Edmundo.

Roberto Moll se puso en la piel de su personaje y dejó claro que, aunque todos crean que su nieta murió aquella noche trágica, él sostiene una verdad distinta. “Yo la vi huir esa noche, yo la vi viva. Esa noche murió toda mi familia, pero ella no, yo con estos ojos la vi escaparse por la puerta”.

Mientras el resto da por cerrada la historia, Edmundo no pierde la fe. Cuando le preguntamos qué lo mantiene firme en su creencia, respondió sin dudar: “Yo estoy seguro que mi nieta está viva. No sé dónde, pero yo la vi esa noche, la vi irse corriendo, tenía siete añitos”.

Lejos de resignarse, su búsqueda apenas comienza. “Estoy moviendo cielo y tierra para lograr ubicar en qué parte del Perú está”.

Pero no solo quiere respuestas sobre su paradero. Hay algo más que lo impulsa. “No solo quiero encontrar a mi nieta, cuidado… quiero saber quién cometió ese crimen y por qué lo hizo”.

A lo largo de la historia, Edmundo moverá todas sus influencias y recursos para desentrañar el misterio que marcó su vida para siempre. Y ese secreto promete convertirse en uno de los ejes más fuertes de Valentina Valiente.