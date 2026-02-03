Las grabaciones de Valentina Valiente ya están en marcha y una de las figuras que vuelve a brillar en esta nueva producción es Haydeé Cáceres, quien se mostró emocionada por reencontrarse con el equipo y sumarse a una historia que promete tocar fibras.

Desde el primer día, la actriz dejó claro que el ambiente en el set se siente como volver a casa. “Feliz. Primero porque nos conocemos de años, tanto los actores como el equipo técnico. Así que estoy feliz porque vamos otra vez a trabajar como en familia”, comentó sobre estas primeras jornadas de grabación.

El entusiasmo de Haydeé va más allá del proyecto. Para ella, actuar es una verdadera pasión. “Yo me siento verdaderamente feliz, porque como yo siempre digo, soy adicta al trabajo y cuando me gusta lo hago con mucho amor, con mucho corazón”, confesó.

Sobre cómo llegó Valentina Valiente a su vida, la actriz recordó con cariño el momento en que le ofrecieron el personaje. “Me llamaron, estudié, me enteré de la historia, de los personajes y cada personaje es un mundo”, señaló, destacando lo mucho que le atrajo la propuesta desde el inicio.

Uno de los momentos más emotivos para Haydeé ha sido el reencuentro con los actores más jóvenes del elenco. Incluso vivió una sorpresa muy especial durante las grabaciones. “Vi a uno de mis alumnos y siempre él me decía: ‘Yo cuando sea actor voy a trabajar con usted’… y ahora estamos trabajando juntos. ¿Cómo es la vida?”, relató visiblemente emocionada.

La actriz resaltó además el valor de compartir escenas con nuevas generaciones. “Ellos aprenden de mí y yo de los jóvenes, esa es la idea”, afirmó, celebrando la mezcla de experiencia y frescura en el elenco.

Sobre su personaje, Haydeé adelantó que interpretará a una abuela entrañable, clave en la historia. “La personalidad de la abuela es muy tierna… siempre atenta a lo que les pasa a los niños, los trata con mucho cariño, con mucho amor y con mucho sacrificio”, explicó, dejando ver el lado más emotivo de la novela.

Finalmente, la actriz no dudó en invitar al público a no perderse el estreno. “Se viene con todo Valentina Valiente. Así que no se la pierdan”, expresó con entusiasmo.

Con una historia renovada, nuevas locaciones y personajes que prometen emocionar, Valentina Valiente se perfila como una de las apuestas más fuertes de la televisión, y Haydeé Cáceres llega lista para conquistar al público una vez más.

