¡Gustavo Borjas celebra su incorporación a “Valentina Valiente” y su reencuentro con Mayra Goñi!
El actor compartió con Latina Digital su entusiasmo por formar parte de la nueva novela de Chasqui y reveló la curiosa forma en la que recibió la propuesta para sumarse al proyecto.
Actualizado el: 03 febrero 26 | 11:35 am
En entrevista con Latina Digital, Gustavo Borjas se mostró feliz por este nuevo proyecto y por reencontrarse con Mayra Goñi, con quien ha compartido trabajos anteriores. “Hemos trabajado en muchas cosas con Mayra, así que estoy muy contento de volver a verla”, comentó.
El actor también sorprendió al revelar cómo recibió la propuesta para sumarse a la novela, una anécdota que calificó como inesperada y divertida. Según contó, todo ocurrió durante una transmisión en TikTok, cuando el director Miguel Zuluaga le escribió en vivo para invitarlo a trabajar en el proyecto. “Yo no me había dado cuenta hasta que los seguidores me avisaron. Pensé que era una broma, pero era verdad”, relató entre risas.
Sobre su personaje, Borjas adelantó que interpretará a Wilfredo, un padre de familia con una hija a la que ama profundamente y que guarda un pasado misterioso. “No es un pasado oscuro, pero sí misterioso”, señaló, invitando al público a estar atento a los giros de la historia.
Finalmente, el actor invitó a los televidentes a seguir de cerca la novela y sus redes sociales. “Estén atentos a la novela y los invito a que vean Valentina Valiente”, concluyó.
