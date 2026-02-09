Tres nuevos talentos de “Valentina Valiente”, la nueva telenovela de Chasqui que llegará a las pantallas de Latina, y compartieron con Latina Digital sus primeras impresiones sobre el proyecto y los personajes que interpretarán en esta esperada historia.

Josué Subauste dará vida a Lolo, el mayor de tres hermanos, un personaje que atravesará diversas situaciones a lo largo de la novela. El actor se mostró emocionado por formar parte de la producción. “Me siento muy feliz, es un logro y un sueño cumplido”, señaló. Tambien nos adelantó que Lolo vivirá una travesía marcada por retos personales y algunas historias amorosas, invitando al público a no perderse la novela, que calificó como “imperdible”.

Por su parte, Gabriel Quintana interpretará a Chubi, el hermano del medio, un personaje de barrio, relajado y sin preocupaciones. Aunque confesó que al inicio se sintió nervioso, aseguró que integrarse al elenco ha sido una experiencia increíble. “Esta es mi primera vez en una novela”, comentó, destacando que Chubi es un joven descuidado y auténtico, que vive la vida tal como viene.

Finalmente, Matthew Lizarbe encarnará a Tony, el menor de los hermanos. El joven actor expresó su orgullo por ser parte del elenco y continuar creciendo frente a las cámaras. Sobre su personaje, explicó que Tony es un niño muy inteligente, con una personalidad graciosa y encantadora. “Es el más inteligente de los tres hermanos”, afirmó.

Con estos tres personajes, “Valentina Valiente” promete una historia familiar llena de emociones, humor y momentos entrañables.

No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR