El Gran Chef Famosos: Karina Borrero revela que no le tiene miedo a Javier Masías, ¿se conocen desde antes? | EXCLUSIVO

Karina Borrero fue anunciada como una de los doces nuevos participantes de “El Gran Chef Famosos”. La periodista expresó que tenía muchas ganas de entrar al programa, aunque también tiene mucho miedo de no cumplir con las expectativas. Sin embargo, y para sorpresa de los ‘chefcitos’, Karina afirmó no tenerle miedo al despiadado jurado Javier Masías.

En una entrevista EXCLUSIVA para Latina Entretenimiento, la presentadora de televisión reveló que no le tiene miedo a Javier, pues lo conoce desde hace varios año. “Yo estudié con Javier en la universidad, entonces, lo conozco. Yo creo que se hace el malo, pero no es tan malo”, comentó. Para Karina, el más difícil de convencer será Giacomo Bocchio, pues cree que es mucho más estricto.

Por ello, y como parte de su entrenamiento antes de entrar a la cocina de “El Gran Chef Famosos”, Karina confesó que está viendo los videos de recetas del jurado. “Me estoy viendo el canal de YouTube de Giacomo, pero así religiosamente, así como la Biblia”, aseguró.

La exconductora de “Arriba mi Gente” también manifestó que nunca traería como refuerzo a su antiguo compañero de programa, Santi Lesmes, quien ya participó en el programa de cocina. “Siempre está gritando y me desespera”, bromeó. Pero, a quien sí le gustaría traer es a la conductora Maju Mantilla. “Por donde camina la Maju es así como las Princesas Disney que le acompañan los pajaritos y se trae tranquilidad, alegría y felicidad”, explicó.

Finalmente, la periodista hizo público su miedo por preparar carne, pues no le salen bien. “Me sale, literal, como una suela de zapato, durísimos. He seguido todos los tutoriales y siempre me sale igual de feo. Yo creo que ese va a ser mi talón de Aquiles”, admitió.

