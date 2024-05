El Gran Chef Famosos: A Yaco Eskenazi le ENCANTARÍA contar con Natalie Vértiz como refuerzo | EXCLUSIVO

Yaco Eskenazi fue anunciado como nuevo participante de “El Gran Chef Famosos”, su llegada está generando mucha expectativa en todos los ‘Chefcitos’. Incluso, algunos lo catalogan como su favorito antes de haber empezado la competencia. El artista se mostró muy contento por unirse a esta casa televisiva y está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo en la cocina.

En una entrevista EXCLUSIVA para LATINA ENTRETENIMIENTO, reveló si en algún momento veremos a la ex Miss Perú acompañándolo en su estación. Expresó que más que encantado, estarías fascinado. “Obviamente, la traería todos los días para que me acompañe y me ayude…”, comenzó diciendo. No obstante, confesó que habría un pequeño problema. “Natalie no va muy bien con la cocina. Me ayudaría a hacer jugos, no me ayudaría a cocinar”, sostuvo.

En ese sentido, también fue consultado sobre a quién no traería jamás como refuerzo y no dudó en mencionar el nombre de Emilram Cossío, participante de la actual temporada, quien viene cayendo en Noche de Sentencia bastante seguido. “Por lo que he visto, creo que no traería a Emilram Cossío y traería a Christian Ysla, porque ha ganado una y sé que es aplicado. Es bravo”, acotó.

Finalmente, la personalidad televisiva sabe qué tiene algunas debilidades que podrían complicar su estadía en las estaciones y sobretodo convencer el paladar del exigente jurado. “Falta de paciencia, soy super impaciente o se me puede pasar una receta”, respondió.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.