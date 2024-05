El Gran Chef Famosos: ¿Cuál es el mayor miedo de Brenda Carvalho en la cocina? | EXCLUSIVO

Brenda Carvalho fue anunciada como una de los doce nuevos participantes de “El Gran Chef Famosos”. La bailarina brasileña manifestó su emoción por unirse y sus ganas de ganar la olla de oro.

Aunque la artista comparte muchas recetas saludables en sus redes sociales, afirma que la cocina realmente no es su fuerte. En una entrevista EXCLUSIVA para Latina Entretenimiento, la bailarina confesó que está nerviosa porque no maneja la cocina con fuego. “Mis puntos débiles en la cocina, la cocina literal. No manejo cocina con fuego, yo tengo cocina eléctrica y no tengo idea del medidor. Creo que no sé ni prender la cocina”, explicó.

Pero este no es el único temor de Brenda, pues la brasileña cree que el jurado Javier Masías será el más difícil de convencer. “Mi querido amigo Masías, de verdad que te tengo un miedo, pero te tengo fe, porque quieres que la gente salga de acá aprendiendo. Pero la verdad él tiene la lengua transparente, él dice las cosas como son”, comentó.

Para finalizar, la bailarina se mostró entusiasmada ante la posibilidad de preparar algún plato de Brasil durante su participación en “El Gran Chef Famosos”. “Feijoada, vamos con los frejoles, que tiene un montón de secretos. Tendré que llamar a mi suegra y a mi mamá para que me cuente”,

