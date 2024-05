El Gran Chef Famosos: ¿Beto Da Silva será el refuerzo especial de Ivanna Yturbe? Esto es lo que dijo | EXCLUSIVO

Ivanna Yturbe fue confirmada como nueva participante de la próxima temporada de “El Gran Chef Famosos”. La modelo aceptó el desafío de ingresar a una cocina profesional y demostrar sus dotes culinarios ante un exigente jurado, quien la evaluará hasta en lo más mínimo. Eso sí, reveló que tiene experiencia, pues cocina diariamente para Beto Da Silva y la pequeña Almudena.

Asimismo, se animó a confesar con qué plato podría conquistar sí o sí al jurado, su preparación de lujo es el arroz con pollo y piensa que de realizarse eso, tendría cierta ventaja sobre los demás participantes. En ese sentido, también comentó si en algún momento veremos al futbolista Beto Da Silva acompañándola en su estación.

“A Beto lo traería porque siento que me divertiría demasiado… A quién nunca… a mi mamá, porque ahí sí se incendia la cocina”, expresó Ivanna, por lo que no descarta una futura participación del deportista. Aquí detalló más sobre sus puntos a favor: “Cocino todos los días para Beto y Almudena, así que siento que tengo por ahí una ventaja con algunos con que no cocinan… A Brenda la conozco y sé que no cocina”, acotó.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.