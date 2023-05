Shakira estrena canción emotiva dedicada a sus hijos y lanza mensajes ocultos hacia Piqué

La cantante colombiana Shakira ha presentado una nueva canción titulada “Acróstico” dedicada a sus hijos Milan y Sasha, en la que expresa todo su amor maternal hacia ellos. En la letra de la canción, la artista también hace referencia al dolor que sintió tras su ruptura con el futbolista Gerard Piqué, aunque sin mencionarlo explícitamente.

A pesar de no mencionar a Piqué de forma directa, Shakira utiliza algunos mensajes ocultos en la canción que podrían referirse a su ex pareja. En uno de los versos, la cantante alude a Piqué como un “plato roto” que no supo arreglar la relación. Estas referencias han generado controversia entre los fans de la artista y los seguidores del futbolista.

Con esta nueva canción, Shakira muestra su faceta más emocional y sentimental, dedicando unos versos muy personales a sus hijos. La artista ha hablado en numerosas ocasiones de la importancia que tiene su familia en su vida, y esta canción es una muestra más de ello.

En definitiva, “Acróstico” es una canción que, aunque dedicada a sus hijos, contiene algunos mensajes ocultos que podrían referirse a su relación con Gerard Piqué. Shakira demuestra una vez más su capacidad para transmitir emociones a través de su música, y sus fans han recibido con entusiasmo este nuevo tema.