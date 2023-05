¡Que el 4 de mayo te acompañe! Fanáticos celebran el Día de Star Wars en todo el mundo

El 4 de mayo, conocido como el “May the Fourth” o “May the 4th be with you”, se celebra el Día de Star Wars en todo el mundo. La fecha se ha convertido en una festividad no oficial para los fanáticos de la famosa saga galáctica creada por George Lucas.

La tradición comenzó en 1979, cuando la revista británica “London Evening News” publicó un anuncio felicitando al entonces primer ministro británico, Margaret Thatcher, por su recién adquirido cargo. El anuncio decía “May the 4th Be With You, Maggie” (Que el 4 de mayo esté contigo, Maggie) en referencia al popular saludo de los Jedi “May the Force be with you” (Que la fuerza te acompañe).

Desde entonces, la fecha ha sido adoptada por los fans de Star Wars como una oportunidad para celebrar su amor por la saga. Muchos fanáticos organizan eventos, maratones de películas y actividades temáticas para conmemorar el Día de Star Wars.

Este año, la celebración del Día de Star Wars es especialmente importante, ya que coincide con el 50 aniversario de la creación de la primera película de la saga, “Star Wars: Episode IV – A New Hope”. La película, estrenada en 1977, dio inicio a una de las franquicias más exitosas y queridas de la historia del cine, que incluye nueve episodios principales, varias series animadas, videojuegos y una gran cantidad de productos de merchandising.

Los fanáticos de Star Wars pueden esperar muchas novedades este año, incluyendo el estreno de la serie “The Book of Boba Fett”, que se estrenará en Disney+ en diciembre de 2021, así como la película “Star Wars: Rogue Squadron”, que se espera que llegue a los cines en diciembre de 2023.

Que la fuerza esté contigo, ¡y feliz Día de Star Wars!