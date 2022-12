El nacimiento más grande del país está en Miraflores: vecina se demoró 50 días en armarlo

Una tradición que perdura desde 1991. En total, son cinco ambientes los que han sido condicionados con la temática de Navidad. La señora Mirian Valencia asegura haberse demorado 50 días en implementar los nacimientos en su casa de Miraflores.

Mediante las redes sociales, se dio a conocer la creatividad de la vecina y, de inmediato, se volvió viral debido a la complejidad que conlleva el armado.

En los espacios hay nacimientos de la costa, sierra y selva. Inclusive hay uno con mascarillas y otros donde se hacen referencia a la pandemia de la COVID-19.

Pero eso no es todo, ya que, para que se vea más realista, la señora Mirian Valencia también ha forrado los techos de su casa.

Por el momento, el nacimiento más grande del país no está abierto para el público en general debido a la inseguridad que se ve en el país.

“En el año 1991 empecé a armar los nacimientos. Participaba en los concursos de Miraflores hasta que llegué al primer puesto. Mi idea es que la persona se sienta parte del nacimiento y no una visita más. Esta vez me he demorado 50 días en armarlo”, comentó a un medio local.