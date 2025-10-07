La semana final de “Yo Soy” comenzó de manera precipitada y muy intensa. En el día de ayer, varias emociones a flor de piel salieron a la luz tras la inesperada eliminación de Feid, uno de los favoritos de la competencia.

La noche estuvo marcada por duetos emocionantes y sorprendentes con los refuerzos Sandro, Mon Laferte, Rauw Alejandro, Vicente Fernández, Nacho, Luis Fonsi y Dyango, quienes dieron brillo a la jornada. Sin embargo, la tensión se apoderó del escenario al momento de la eliminación.

Finalmente, Daddy Yankee, Joy, José José, Denisse Guerrero, Jim Morrison, Raphael y Pedro Infante lograron salvarse y continúan en carrera hacia la gran final, mientras que Fercho tuvo que despedirse entre abrazos llenos de cariño de sus compañeros y el aplauso del público.

¿Quién será el próximo eliminado de la semana final? ¡No te pierdas todo lo que traerá esta emocionante etapa de “Yo Soy”!

DESCUBRE AQUÍ CÓMO VOTAR POR TU FAVORITO

Si quieres apoyar a tu favorito, el proceso es muy sencillo. Primero, descarga la app de Latina desde Play Store o App Store. Una vez instalada, regístrate con tus datos o inicia sesión si ya tienes una cuenta.

Cuando estés dentro, ubica la pestaña “PARTICIPA” para votar durante el programa EN VIVO.

Pulsa el botón “PARTICIPAR”, busca al imitador al que quieres apoyar y confirma tu voto.

¿Ya sabes por quién vas a votar? 📱 No te pierdas la gran semana final de Yo Soy y apoya a tu imitador favorito desde la app de Latina.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!