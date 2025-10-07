La semana final de “Yo Soy” no se detiene y ahora fue el turno de Josué Rivaldo, quien dio vida a Raphael, el legendario cantante español conocido por su estilo dramático y su poderosa voz. Con “Mi Gran Noche”, el imitador logró transmitir la fuerza escénica que caracteriza al “Divo de Linares”.

“¡Felicitaciones, qué bonita presentación! Ha estado muy bien particularizada, eliminaste todos los movimientos que ensuciaban la presentación, esto ha sido natural y te has divertido”, resaltó Jely Reátegui al culminar la presentación.

Por su parte, Carlos Alcántara mencionó: “Creo que sientes la diferencia entre la última vez que cantaste esta canción y ahora, tú tienes mucho carisma, ahora tu trabajo se hace respetar, esto es una gran lección de lo que se puede lograr”.

Ricardo Morán, finalmente, también emitió un comentario corto: “Menos es más, ha comenzado a ocurrir la magia, buena presentación”

¿Será “Mi Gran Noche” también la de Josué Rivaldo en la competencia? No te pierdas “Yo Soy” y vive la emoción en cada gala.

Si quieres apoyar a tu favorito, el proceso es muy sencillo. Primero, descarga la app de Latina desde Play Store o App Store. Una vez instalada, regístrate con tus datos o inicia sesión si ya tienes una cuenta.

Cuando estés dentro, ubica la pestaña “PARTICIPA” para votar durante el programa EN VIVO.

Pulsa el botón “PARTICIPAR”, busca al imitador al que quieres apoyar y confirma tu voto.

¿Ya sabes por quién vas a votar? 📱 No te pierdas la gran semana final de Yo Soy y apoya a tu imitador favorito desde la app de Latina.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!