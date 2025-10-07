En “Yo Soy”, Luigui Jesús, imitador de José José, emocionó al público con una impecable versión de “Almohada”. Su potente voz y control interpretativo destacaron en uno de los temas más exigentes del “Príncipe de la Canción”.

“Tú eres un participante de la casa, estuviste en Yo Soy Kids y ahora estás interpretando a José José como adulto. Esta presentación, al igual que la de ayer, no han estado tan buenas como otras que has tenido. Estuviste fuera del tiempo y consistentemente desafinado.”, comentó Ricardo Morán que, además, añadió: “Ya no eres un niño, queremos ver la imitación de un José José adulto, no te desarmes a puertas de la final”.

Jely Reátegui destacó su valentía, pero mencionó que los nervios le jugaron en contra y Carlos Alcántara señaló: “La canción sonó extrañamente espectacular, eres bastante valiente de ponerle tu propio ritno”.

Luigui Jesús se perfila como uno de los favoritos de esta etapa. ¿Logrará llegar a la gran final? No te pierdas el programa EN VIVO y sigue el minuto a minuto aquí.

DESCUBRE AQUÍ CÓMO VOTAR POR TU FAVORITO

Si quieres apoyar a tu favorito, el proceso es muy sencillo. Primero, descarga la app de Latina desde Play Store o App Store. Una vez instalada, regístrate con tus datos o inicia sesión si ya tienes una cuenta.

Cuando estés dentro, ubica la pestaña “PARTICIPA” para votar durante el programa EN VIVO.

Pulsa el botón “PARTICIPAR”, busca al imitador al que quieres apoyar y confirma tu voto.

¿Ya sabes por quién vas a votar? 📱 No te pierdas la gran semana final de Yo Soy y apoya a tu imitador favorito desde la app de Latina.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!