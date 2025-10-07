La semana final de “Yo Soy” continúa trayendo momentos memorables. Esta vez fue el turno de Ella Díaz, quien encarna a Joy Huerta, reconocida voz del dúo mexicano Jesse & Joy. Con su interpretación de “Ecos de Amor”, la imitadora logró una presentación cargada de emoción, potencia vocal y matices que hicieron brillar cada nota.

El jurado no escatimó en halagos. “Que cada traslado tenga un motivo, si controlas eso y te aplomas más, tu imitación tendrá más fuerza”, destacó Jely Reátegui.

Por su parte, Carlos Alcántara señaló que debe revisar un poco los enlaces y la inspiración que le da cada movimiento; sin embargo, recalcó sus movimientos; mientras que Ricardo Morán resaltó su capacidad para conectar con la audiencia: “Esta canción ya la hiciste antes y hoy he sentido algunos temblores de voz y pequeñas desafinaciones, estás imitando a un personaje mayor que tú, prefiero la presentación anterior a esta, pero aún así vienes logrando mucho”.

Con esta presentación, Ella Díaz reafirma por qué ha llegado a esta etapa decisiva del concurso, dejando el corazón en el escenario con cada interpretación. ¿Podrá conquistar al público y avanzar a la gran final?

Si quieres apoyar a tu favorito, el proceso es muy sencillo. Primero, descarga la app de Latina desde Play Store o App Store. Una vez instalada, regístrate con tus datos o inicia sesión si ya tienes una cuenta.

Cuando estés dentro, ubica la pestaña “PARTICIPA” para votar durante el programa EN VIVO.

Pulsa el botón “PARTICIPAR”, busca al imitador al que quieres apoyar y confirma tu voto.

¿Ya sabes por quién vas a votar? 📱 No te pierdas la gran semana final de Yo Soy y apoya a tu imitador favorito desde la app de Latina.

