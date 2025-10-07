Yo Soy Conciertos EN VIVO 2025: Pedro Infante emociona con “Amorcito Corazón” en la semana final de Yo Soy
La imitación de Jesús Zavaleta hizo recordar al ícono de la música mexicana.
La semana final de “Yo Soy” sigue regalando momentos memorables. Esta vez, Jesús Zavaleta se robó los aplausos al interpretar a Pedro Infante, la gran leyenda del cine y la canción mexicana. Con el tema “Amorcito Corazón”, el concursante demostró su impecable caracterización y dominio vocal.
El público no tardó en reaccionar ante esta nostálgica presentación. “Incorporaste más al público, aquí entraste con todo y enamoraste a toda la audiencia. Ha sido muy lindo ver esa seducción al público a tal punto que te aplaudan y te silben”, mencionó Jely Reátegui.
El homenaje al “Ídolo de Guamúchil” resaltó por la elegancia y carisma que Carlos Alcántara también recalcó: “Espero que hayas decidido tomar clases de actuación porque tienes una magia que muchos actores buscan, sé que te pueden llamar para alguna novela”.
Por último Ricardo Morán le dijo: “Esta canción va a ser un momento muy importante, tú eres muy perfeccionista y hoy rompiste con la estructura, muy bien, buena gala”
¿Será esta actuación suficiente para llevarlo a la gran final? No te pierdas “Yo Soy” y descúbrelo en vivo.
DESCUBRE AQUÍ CÓMO VOTAR POR TU FAVORITO
Si quieres apoyar a tu favorito, el proceso es muy sencillo. Primero, descarga la app de Latina desde Play Store o App Store. Una vez instalada, regístrate con tus datos o inicia sesión si ya tienes una cuenta.
Cuando estés dentro, ubica la pestaña “PARTICIPA” para votar durante el programa EN VIVO.
Pulsa el botón “PARTICIPAR”, busca al imitador al que quieres apoyar y confirma tu voto.
¿Ya sabes por quién vas a votar? 📱 No te pierdas la gran semana final de Yo Soy y apoya a tu imitador favorito desde la app de Latina.
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!