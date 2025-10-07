La semana final de “Yo Soy” continúa y esta vez fue el turno de Karin Idol, imitadora de Denisse Guerrero, quien interpretó el clásico de Belanova “Rosa Pastel”. Con un estilo delicado y una puesta en escena fiel a la original, Karin logró conectar con el público y el jurado.

“De todas tus presentaciones, esta ha sido la más sólida y la más limpia, me ha encantado”, comentó Jely Reátegui. Ricardo Morán destacó sus agudos y su presencia vocal: “Cantas técnicamente mucho mejor”, mientras que Carlos Alcántara resaltó su presencia escénica: “Evolucionaste mucho, todo lo hiciste bien, tienes una nota 20 como en el colegio, me siento como un profesor viendo la graduación de sus alumnos”.

Karin Idol continúa firme en esta semana decisiva. ¿Será suficiente para asegurar su lugar en la gran final? No te pierdas el programa EN VIVO y sigue el minuto a minuto aquí.

