La semana final de “Yo Soy” arrancó con una verdadera descarga urbana. Ghandi Regalado, imitador del llamado “Big Boss” del reguetón, regresó al escenario para interpretar “Rompe”, uno de los himnos más emblemáticos del género.

El intérprete demostró una vez más por qué ha llegado a esta instancia final. Su precisión rítmica, energía contagiante y capacidad para moverse con naturalidad por el escenario marcaron la diferencia frente a sus competidores.

“Si yo tuviese un equipo, me gustaría tenerte conmigo, me encantó verte defenderte, me encantaría que estés en la final, si hubiese un botón lo apretaría en este momento”, comentó Carlos Alcántara. Jely Reátegui resaltó su actitud: “Tú dices ‘aquí me quedo y no me va a mover nadie’, eso está muy bien. Cuidado con los gritos, pero ha sido una muy buena presentación”.

Ricardo Morán, finalmente, señaló: “Esta canción la usaste inteligentemente para salir de una sentencia, muy bien, pero me preocupa saber si quedan suficientes canciones así de cara a los siguientes días”.

Ghandi Regalado sigue en carrera y busca llegar a la gran final. ¿Lo conseguirá? No te pierdas la transmisión EN VIVO y el minuto a minuto aquí.

