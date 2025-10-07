En esta etapa final de “Yo Soy”, Nadú Arrarte, imitador de Jim Morrison, presentó una versión electrizante de “Touch Me”. Con una energía arrolladora y movimientos llenos de autenticidad, logró capturar la esencia del líder de The Doors.

“Empezaste bien desde la primera gala, sé que entrenas por tu cuenta, esta presentación me ha gustado, tengo predilección por lo que haces porque es mejor”, dijo Ricardo Morán, mientras que Jely Reátegui mencionó que era la presentación en la que más cerca ha escuchado su timbre al original.

Carlos Alcántara, por su parte, resaltó su capacidad de conectar con el público: “El rock está presente en el Perú, eres un participante que no ha ido nunca a sentencia, felicitaciones por tu presentación porque me encantó”.

Nadú Arrarte se consolida como uno de los más intensos de la competencia. ¿Seguirá avanzando hacia la final? No te pierdas la transmisión EN VIVO y el minuto a minuto aquí.

