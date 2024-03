Pamela Díaz, triste por el distanciamiento de Jhonatan Mújica: “¿Por qué no me habla?” | Tierra Brava

En el capítulo 108 de “Tierra Brava”, Pamela Díaz mostró su inconformidad con la actitud que ha adoptado su compañero Jhonatan Mujica tras su retorno a la casa-hacienda.

La chilena le aseguró a su gran amiga La Botota que estaba incómoda con la situación. “No puedo, me siento incómoda llevándome mal con Jhonatan. Encuentro que es buena persona”. En ese momento, La Botota le preguntó: “¿Quieres que le diga que no sea negativo?”.

Pero ‘La Fiera’ fue más directa y le pidió un gran favor: “Tú lo tantees, pregúntale, porque yo no hago nada, yo no voy a hacer nada. Así, ¿cómo se siente? Como tu amigo… ¿Cómo se siente? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me habla? Después tú me dices”.

Mira el momento que se vivió en “Tierra Brava” dándole clic al video:

¿Dónde ver todos los capítulos?

¡Latino! Podrás disfrutar de todo el contenido del nuevo programa de competencia en nuestra web Latina.pe. Desde este domingo primero de octubre, todos los capítulos del nuevo programa de convivencia extrema “Tierra Brava” los verás disponible exclusivamente en el app de Latina Play y por la sección de “Tierra Brava” en Latina.pe. El programa se emite de domingo a jueves a las 8:00 p.m. (Hora Perú).

¿De qué trata “Tierra Brava”?

“Tierra Brava” es el nuevo programa de Canal 13 de Chile. En este concurso, 16 famosos convivirán en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. Ellos se dividirán en dos equipos para enfrentarse en desafíos y competencias semanales.