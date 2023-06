Un ‘Loco’ que sabe: Juan Manuel Vargas derrochó conocimientos sobre deportes acuáticos en Sábados en Familia

Él también cayó. Juan Manuel el ‘Loco’ Vargas, uno de los famosos invitados a Sábados en Familia, jugó también a ‘Desactívame’. Al igual que Roberto Martínez, el ex futbolista tenía que participar en esta dinámica y tratar de llevarse los 50 centímetros para su familia, pero sucedió algo inesperado.

Si bien el juego trataba de ver quién se equivocaba menos, el ‘Loco’ hizo lo posible por no errar. En una de las preguntas, a Juan Manuel Vargas se le consultó algo que quizás no era tan fácil, pero se creyó que lo lograría. Al ex futbolista le consultaron sobre cuál de las alternativas no se practicaba en el agua, pero al escoger la alternativa, no tuvo suerte.

¿Qué tal le fue al ‘Loco’ en este juego? Averígualo a continuación ingresando al siguiente video.