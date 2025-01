Este jueves 16 de enero se transmitió el capítulo 32 de Pobre Novio. Rosita llegó acompañada de Pamela Chumbe al laboratorio y enterarse si JOHNNY es su HIJO. Con mucha fuerza de voluntad, se acercó a recepción a pedir los resultados y, cuando tuvo la respuesta, se comunicó con el joven. “ERES MI HIJITO”, le confesó Rosita antes de que Johnny Videla colgara.

El resentimiento invadió al joven y decidió desahogarse con Santiago García, su mejor amigo. ¿Cuántos años me tuvo abandonado esa señora sin saber nada de mí?”, sentenció el joven y NO LA RECONOCIÓ como su madre, ¿para siempre?

Por otro lado, Mónica Olavarría ROMPIÓ EN LLANTO tras el rechazo de Eduardo Salazar después de pasar la noche juntos. La encargada de consolarla fue Isabela, su mejor amiga, a quien le MINTIÓ sobre sus sentimientos por Eduardo. “No lo conoces”, le aseguró Mónica sobre el culpable de su corazón roto.

Luego de dejar el departamento y llegar a la oficina, Isabela encontró un paquete para Eduardo que decidió entregarle PERSONALMENTE. “Es tuyo, no seas tímida”, le confesó su ex novio que había ordenado el perfume preferido de Isabela cuando todavía estaban juntos. “Me encanta verte feliz”, le aseguró a Isabela para que acepte el regalo, ¿y ablandó su corazón?

Además, las mentiras de César NO PARAN y su matrimonio PELIGRA. Después de que Vilma lo ampayara entregándole dinero a José Gregorio, él no admitió el motivo real del pago y aseguró que era por un trabajo. Aunque Vilma desconfió, la inauguración de las “Picapiedras 2.0” la distrajo. “Nunca más me voy a volver a pelear con Betty y contigo tampoco, mi esposito”, reflexionó la mujer sin imaginar el secreto que guarda César…

Revive AQUÍ el capítulo 32 de “Pobre Novio” vía YouTube