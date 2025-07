Natalia Salas y Claudio Calmet acaban de ser presentados como parte de “Eres mi bien”, la próxima novela familiar de Latina Televisión. Ambos actores han deslumbrado con su presentación en la nueva cápsula de la ficción que se estrena MUY PRONTO.

En este clip, se aprecia a Meche (Natalia Salas) y Emerson (Claudio Calmet) jugando “Escuchamos, pero no juzgamos”, una dinámica donde pueden decir sus mayores secretos y no pueden ser cuestionados al respecto.

El primero en iniciar fue Emerson. “Mechita, ¿te acuerdas que el otro día me pediste que haga las compras del mercado? Pues, no las hice, me fui a jugar pichanguita con mis amigos”, confesó. “¿Cómo?”, gritó indignada ella, pero no le dijo más.

Meche fue la segunda. “En las noches cuando te despiertas porque no puedes respirar… Soy yo con mi almohada porque estoy hasta acá que ronques como una locomotora”, confesó, dejando en shock a su esposo.

Emerson continuó diciendo: “No me gusta que solamente tú seas quien tenga las claves de mis tarjetas. Por eso me creé una segunda cuenta de ahorros para mis gustitos”. “¿Qué has dicho?”, gritó Meche y pidió que deje de grabar para, aparentemente, reclamarle.

¿Cuándo se estrena “Eres mi bien” por Latina Televisión?

“Eres mi bien”, la nueva novela familiar de Latina Televisión, se estrena MUY PRONTO con un elenco DE LUJO.

¿Quiénes son los actores CONFIRMADOS para “Eres mi bien”, la nueva novela de Latina Televisión?

Hasta el momento, se ha confirmado que Mónica Sánchez, Pierina Carcelén, David Villanueva, Paul Martin y César Ritter forman parte del elenco de “Eres mi bien”, la próxima novela familiar de Latina Televisión.

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR