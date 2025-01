En Pobre Novio, algunas verdades están por ser descubiertas, ¿en el mejor momento? Rosita llegó al laboratorio acompañada de Pamela Chumbe, pero no está tan segura de descubrir quién es su hijo biológico. “Señorita Pamela, mejor nos vamos”, propuso Rosita.

“¿Qué? ¿Y quedarte con la duda para siempre? Rose, tú estás loca”, respondió Pamela mientras llevaba del brazo a la señora. “Estoy muy nerviosa”, confesó Rosita. “Fuerza, Rose, tú puedes. Hemos venido aquí a ver esos resultados y NO nos vamos a ir hasta saber si tú eres la mamá de Johnny Jhon”, la animó la joven.

No había vuelta atrás. Antes de acercarse a la recepción, Rosita tuvo un último ataque de nervios. “¿Y qué pasa si es? ¿Y qué pasa si no es?”, dijo temerosa. “Calma, no hay que ponernos tan dramáticos antes de tiempo. Además, ¿qué es lo peor que puede pasar? Te voy a dar más de estas gotitas para que te relajes”, afirmó Pamela antes de pedirle que abra la boca.

Decididas a descubrir la verdad, llegaron a preguntar por los resultados. “Claro, ¿nombre de la titular?”, preguntó la recepcionista. Luego de entregar su DNI, solo es cuestión de minutos para saber si es la MADRE BIOLÓGICA DE JOHNNY.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

