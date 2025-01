En Pobre Novio, los secretos revelados dejarán rezagos en algunos personajes. Hospedados en el sur del país, Johnny Videla buscó en su habitación a Santiago García. Después de conocer los resultados de la prueba de ADN, el joven descubrió que es el hijo de Rosita. “Me llamó la señora Rosa, que estaba con Pamela Chumbe en eso del laboratorio…”, le adelantó al Pobre Novio.

A Santiago los ojos se le abrieron cuando supo el resultado y no dudó en bombardearlo con preguntas. “¿Jhonny? ¿En serio? Tienes mamá, hermano. ¡Felicidades! ¿Estás contento?”, lo interrogó, pero el silenció de su amigo lo confundió.

Pese a que Johnny se había ofrecido a acompañar a Santiago en su gira, el aclamado novio lo animó a visitar a Rosita. “Oye, ándate a Lima, yo me las arreglo solo”, le ofreció antes de que su amigo se negara. “Es importante para ti, ve a saludarla y abrazarla”, insistió Santiago.

“Yo no te puedo dejar solo, hay un montón de cosas que hacer. Esa chica Cami es muy inexperta, primero está mi trabajo”, sentenció el hijo de Rosita. “Hermano, ¿tú te has dado cuenta lo importante que es para ti esto?”, lo cuestionó Santiago, que no se esperaba la respuesta de su amigo.

Con mucha frustración, Johnny habló FUERTE y CLARO. “Me da igual, Santi. ¿Cuántos años me tuvo abandonado esa señora sin saber nada de mí? Y, ahora, porque se le ocurre buscarme y se hizo un examen, ¿yo tengo que correr a verla? NO, así no es”, condenó el joven.

Aunque entendía a Jhonny, Santiago apostó por el perdón. “Hermano, yo sé que duele, me imagino que debe doler. Sé cómo te sientes, ¿pero no crees que deberías realmente escucharla en vez de juzgarla?”, se atrevió a preguntarle a su amigo y se arrepintió tan pronto como vio su mirada. “Ya, amigo”, dijo Santiago con resignación.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

