El último capítulo de El Gran Chef Famosos nos dejó conmovidos y tristes por la despedida de un participante muy querido: Julián Legaspi.

El reto de hoy consistía en preparar un solo plato: Lechoncito crocante con papas duquesa, arroz a la provenzal y ensalada. La competencia y la preparación sería dividida en dos partes. En la primera, todos causaron la furia del jurado Luciano a penas inició la preparación, pues hubo un acuerdo silencioso en omitir una de sus indicaciones, al final Luciano los atrapó y obligó a todos a seguir las instrucciones. En esta primera parte, también vimos el cómico error de Legaspi cuando rayó un bloque de mantequilla pensando que era queso parmesano. Luciano llegó nuevamente al rescate y le alertó a tiempo sobre este hecho.

Si bien todo fue tranquilo en la primera parte, la segunda lo definiría todo. Legaspi iba ajustado de tiempo, pero bien, sin embargo, no contó con que su lechón no estuviera lo suficientemente crocante, provocando su eliminación.

Goncho se mostró muy conmocionado y sorprendido ante la noticia de que él fue salvado, mientras que Legaspi era el participante eliminado.

Luciano se despidió con el siguiente mensaje: “Lo que yo más me llevo de ti, es que haz hecho lo que haz querido en esta cocina, y aún así, has llegado aquí y a la recta final, y te vas viviendo y yéndote a tu estilo. Eso me parece muy admirable”.

Nelly, por su parte, le dijo: Tú has nacido con esa sazón que no necesariamente va de la mano con la técnica, si no más que todo es ese sabor que llevas en el corazón, y transmites ese amor y pasión a través de tu cocina” “Me alegra que el Perú haya logrado conocer a ese Julián más allá de Calígula, porque de malo no tienes nada”

Y cerrando con este conmovedor momento, Masías nos dejó con este comentario: “Yo te veía desde los 90, perteneces a mis memorias más tempranas de la televisión” “Has aprendido a hacer las cosas muy a tu manera y no has negociado ni un centímetro de eso a la hora de mostrarte como eres” “Siento que algo de mi se muere un poquito también por que se cierra un ciclo completo de más de 30 años. Pero los árboles mueren de pie y así es como te estamos viendo el día de hoy. Gracias por tanta sombra, que es la que haces con tus enormes ramas”.

Una ola de nostalgia inundó el set y todos prometieron volver a verse en un futuro, agradeciendo el tiempo compartido.

Julián, por su parte, se dedicó a agradecer a los jurados por todas las enseñanzas pero también por las grandes personas que demostraron ser. “Luciano, Nelly, Javier, de verdad, de ahora en adelante los quiero por siempre y los voy a seguir viendo, están invitados a mi cumpleaños, por cierto” “Gracias por darme la oportunidad de mostrarle al público realmente mi forma de ser. Gracias a todos, los quiero mucho”. Junto a esto, también comentó que cuando le dijeron que le esperaba un grupo de calidad A1, él no se lo creyó, sin embargo, ahora lo puede confirmar completamente y no duda de ello.

Así es como se despide uno de los concursantes más queridos de la cocina, sin embargo, no será el último. La competencia sigue ardiendo en El Gran Chef Famosos, cada vez más cerca de la final.

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “El Gran Chef Famosos, Extremo” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Latina EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m.