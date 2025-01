En Pobre Novio, algunas amistades penden de un hilo. El silencio de Mónica Olavarría llevó a Isabela a suplicarle por una explicación de su estado de ánimo. “Ya, pues, Moni, cuéntame. ¿Hay alguien que te está haciendo sufrir?”, preguntó Isabela y la mirada de su mejor amiga, por fin, reveló que sí.

“¿Sí? Ay, ya sabía. Mona, ¿quién es?”, la interrogó Isabela. “No importa, no lo conoces”, aseguró Mónica, ¿y le MINTIÓ EN LA CARA a su amiga?

A Isabela no le quedó otra salida que consolar a su amiga y se mostró decidida a demostrarle su confianza. “Pero Monita, ¿por qué no me lo habías contado?”, cuestionó la ex novia de Eduardo. “Me da vergüenza”, confesó Mónica tímidamente.

Con mucha firmeza, Isabela reiteró que su amistad debe basarse en la confianza de contarse sus problemas. “Es que ya estoy cansada de que todo me salga mal”, respondió la psicóloga con los ojos llorosos.

“Tú ahorita estás con mucha presión, encima con el trabajo, con los pacientes que me imagino que también te cargan de muchos problemas y has tenido que dejar a algunos como Manuela. Encima, Eduardo que siempre termina metiéndote en nuestros problemas y NO debería de ser así”, reflexionó Isabela.

Después de su pequeño discurso motivacional, Isabela volvió a preguntar por el susodicho. “No quiero hablar de él, además, solo fue una noche. Yo NO le IMPORTO”, se lamentó Mónica.

Escuchar a su amiga llorar por un hombre que no vale la pena desesperó a Isabela. “Ese hombre es un ESTÚPIDO y NO te merece. Mírate, tú eres un MUJERÓN, espero que algo malo le pase a ese baboso. De verdad, ojalá que le salga un grano en medio de la nariz horrible así como me salió a mí. Tú no estás sola, tú me tienes a mí”, le aseguró Isabela.

Antes de retirarse a la oficina, la ex de Eduardo le ofreció todo su apoyo a Mónica. “Yo SIEMPRE voy a estar contigo, siempre. Tú eres la HERMANA que yo siempre quise tener, no te quiero ver así”, dijo antes de abrazar a su amiga y dejar el apartamento

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR