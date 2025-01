Isabela Thompson parece estar decidida a cuidar su ¿relación? con Santiago García, pues se mostrará más alerta que nunca luego de que Camila, la nueva asistente en la agencia, permanezca —demasiado— cerca de Santiago para supervisar pendientes de #SeRifaNovio. “¡Pórtate bien!”, le escribió por mensaje a su amigo que iba en el mismo carro con la susodicha.

Por otro lado, en el episodio anterior, Santiago le advirtió a Eduardo Salazar que no se daría por vencido con Isabela. El protagonista de #PobreNovio aseguró que buscaría la manera de pagar el exuberante monto que se le exige si desea anular el contrato y dejó sorprendido al ex de Isabela, ¿este golpe de valentía tendrá consecuencias?

El adelanto muestra a Santiago contándole todo a Jhonny Videla, su mejor amigo. “Te dije que iba a conseguir toda la plata para pagar la maldita indemnización y ser libre de una vez por todas”, le recordó y Jhonny le devolvió una mirada de preocupación.

Para Johnny, su amigo no pudo haber tomado peor decisión que desafiar al ex prometido de Isabela. “Ya sé, pero es que no me aguanté, me indigné”, le respondió Santiago. “Va a contraatacar”, le advirtió Jhonny.

