Este martes 14 de enero se transmitió el capítulo 30 de “Pobre Novio“. Eduardo Salazar se ARREPINTIÓ de pasar la noche junto a Mónica, y se lo dijo EN LA CARA. “Mónica, lo que haces con mi hija es mucho más importante que el ERROR que cometimos”. “Error”, repitió Moni, evidentemente dolida por el pensamiento de Eduardo.

Además, Isabela EXPLOTÓ de celos al ver a Santiago junto a la nueva asistente de la agencia, Camila. Y NO solo eso; sino que el pobre novio descubrió su “secreto”. “¿Y tampoco es verdad que le contaste a tu papá que te morías por mí?”.

“¿Hablaste con mi papá?”. Contento con la respuesta, Santiago festejó: “Lo acabas de admitir. Sí, sí, sí, sí, porque has dicho que sí. Acabas de admitirlo”. Pero Isa no dio su brazo a torcer: “Yo no he dicho nada. Estás tergiversando las cosas. Yo no he dicho nada”.

En tanto, Johnny llegó hasta el laboratorio para someterse a la prueba de ADN con Rosa y ambos tendrán los resultados MUY PRONTO.

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

