Santiago García regresó a la oficina de Eduardo Salazar para ultimar los detalles de su gira por discotecas del sur del país. Pero, en su paso por las instalaciones, vio de lejos a Isabela Thompson. Así que DEJÓ TODO para ir a buscarla directamente en su oficina.

Una vez a solas, la mujer no dudó en relucir sus celos por verlo al lado de la nueva asistente. “Te llevas súper bien con ella, ¿no? Un poco intensa”, sugirió ella. “No sé, recién la conozco”, le respondió Santiago.

Pero Isabela NO se iba a quedar con la duda de cuál es la percepción del hombre sobre la nueva trabajadora de la agencia. “Y (también es) linda”, agregó. Al ver las intenciones de la mujer, Santiago fue claro y directo: “No sé, no lo he notado”.

En medio de la conversación, Santiago le preguntó a Isabela si había vuelto con Eduardo y ella se lo NEGÓ. Así que el pobre novio planteó su siguiente jugada para acercarse: “¿Y tampoco es verdad que le contaste a tu papá que te morías por mí?”.

Atónita, Isabela solo atinó a hacer una repregunta: “¿Hablaste con mi papá?”. Contento con la respuesta, Santiago festejó: “Lo acabas de admitir. Sí, sí, sí, sí, porque has dicho que sí. Acabas de admitirlo”. Pero Isa no dio su brazo a torcer: “Yo no he dicho nada. Estás tergiversando las cosas. Yo no he dicho nada”.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

