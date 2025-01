Mónica tomó la decisión de NO seguir tratando a Manuela, la hija de Eduardo Salazar. La psicóloga consideró que no era lo más adecuado, ya que pasó la noche con el hombre, quien, casualmente, también es el ex prometido de su mejor amiga Isabela Thompson.

Así que, una vez tomada la decisión, Moni llamó a Manu para comentarle. “Necesito tiempo para hacer una investigación y nosotras hemos hecho un buen tramo juntas del camino y creo que te va a hacer mucho bien, seguir con otra persona”, sugirió.

La pequeña se mostró sumamente triste con la noticia. “No quiero a otra persona. ¿Hice algo mal? ¿te aburriste de mí?”, le preguntó con la voz entrecortada. Y, sin poder decirle la verdad, Moni le respondió: “No Manu, ¿cómo me voy a aburrir de ti si tú eres lo máximo?”.

Pero la psicóloga se mantuvo firme en su decisión: “Necesito tiempo para estudiar y creo que a ti te va a hacer mucho bien seguir con otra terapeuta. Además, es lo máximo, es una amiga mía, una colega que te va a encantar”.

Además de Manu, quien también quedó IMPRESIONADA con la decisión de Mónica fue Isabela, quien justo entró al departamento en medio de la conversación.

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

