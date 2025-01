Eduardo Salazar llamó a Santiago García a su oficina para “desearle suerte” en su gira de discotecas al sur del país para este fin de semana. Aunque el hombre, en realidad, tenía otro propósito con esta conversación.

“Quería desearte buena suerte en tu gira. Y, por supuesto, vas bien acompañado”, empezó diciéndole Eduardo. “¿Perdón?”, respondió Santiago, algo confundido.

Pero Eduardo no paró con su plan: “Camila, la asistente. Esa chica quiere conocerte bien, muy bien”. “Es una niña”, respondió Santi evidentemente incómodo.

Aunque el ex prometido de Isabela insistió: “No es una niña, es una mujer y además es muy bonita. Estás solo, de gira, en un hotel, eres famoso. No sé, podrías hacer una visita a la habitación de al lado”.

Pero el pobre novio NEGÓ cualquier posibilidad. “Bueno, yo no soy así. Yo lo voy a pasar bien cuando salga de todo este asunto”. Y, aprovechó el momento para lanzarle un BOMBA a Eduardo: “(Voy a pagar) los 150 mil dólares antes del sorteo. (Quiero ser) Libre para estar, sin rendirle cuentas a nadie, con la mujer que yo quiero y que me quiere y que vive en mí. Algo que usted no tiene”.

Algo confundido, Eduardo solo atinó a preguntarle: “¿De qué estás hablando?”.

En ese momento, Santiago García se mandó CON TODO: “Apenas paga esa maldita multa, ni tú ni nadie va a impedir que pase lo que tenga que pasar. Le tengo fe a mis sentimientos, pero más fe le tengo los sentimientos de la mujer que quiere estar conmigo. Uno no se equivoca en esas cosas, así que señor Salazar, vamos a ver quién ríe al último. Permiso”. ¿Eduardo habrá entendido que Santiago se refería a Isabela?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR