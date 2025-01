En Pobre Novio, algunos personajes están dispuestos a hacer méritos para lograr sus cometidos. Luego de que un paquete para Santiago Salazar llegó a la oficina, Isabela Thompson tomó la decisión de entregárselo personalmente. “Te llegó un paquete de Italia, Capri”, le avisó sin imaginar la respuesta del joven.

Con una sonrisa y una mirada cargada de picardía, Santiago le informó a Isabela que el paquete le pertenecía a ella. “¿Te has dado cuenta de qué fecha estamos? Esta semana cumplíamos 2 años de relación y este era tu regalo. Lo encargué hace un mes cuando todavía estábamos juntos”, le confesó.

Isabela no pudo ocultar el asombro de su rostro. “Es tuyo, no seas tímida”, la animó su ex novio. “¡Mi perfume!”, dijo sorprendida. “¿Tu favorito, no?”, le respondió él. “Me lo compraste, Eduardo…”, logró articular Isabela sin atreverse a abrir el regalo.

“No sé si está bien…”, dudó la joven. Para Eduardo, estaba claro: el regalo le correspondía a Isabela y no se rendiría hasta que lo abriera. “Isa, es tuyo, sé que no llega en el mejor momento, pero no lo vamos a devolver. Acéptalo, por favor. Me encanta verte feliz, hazlo por mí. Además, yo sé que te encanta”, la intentó convencer y lo logró. ¿Habrá logrado conmover el corazón de Isabela?

¿De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR