En Pobre Novio, las mentiras tienen patas cortas, ¿los personajes lo saben? Vilma Rossi llegó hasta el taller de César García y le hizo una contundente pregunta. “¿Entonces? ¿Cuándo empiezan los arreglos del taller?”, le preguntó a su esposo tras atraparlo entregándole dinero a José Gregorio por el supuesto trabajo.

A César no le quedó otra alternativa que continuar la mentira. “Un día de estos…”, respondió. “¿Cómo? ¿Le has dado un adelanto a ese señor y todavía no empiezan los arreglos?”, se indignó Vilma y su esposo intentó calmarla, ¿cómo?

“Pero, mi amor, no hay apuro. Además, cuando empiecen los arreglos, yo voy a tener que parar de trabajar aquí, así que está bien que me dé un tiempito, ¿no?”, dijo César tratando de convencer a Vilma. “Espero no tener que decir: Te lo dije, César. Ese tipo no me era de fiar y ahora te estafó”, le advirtió la mujer.

Para amenizar la conversación, Vilma le contó a su esposo que está todo listo para la inauguración de las “Picapiedra 2.0”. César quedó sorprendido por la rapidez de los preparativos. “Betty y yo siempre hemos sido así, rápidas y furiosas”, bromeó Vilma.

Después de unos segundos, la esposa de César hizo una importante reflexión. “Qué tontería, ¿no? Haber estado peleadas tanto tiempo… me da pena pensar que conversando hubiésemos podido solucionar todo”, se sinceró.

“Te lo dije miles de veces, mi amor”, aseguró el hombre. “Una tiene que ir aprendiendo… a estas alturas de la vida uno tiene que aprender a arreglar las cosas con la gente que uno más quiere. El tiempo pasa volando…”, confesó Vilma. “Ya aprendí mi lección, nunca más me voy a volver a pelear con Betty y contigo tampoco, mi esposito”, le prometió a César. ¿Podrá cumplirlo?

De qué trata “Pobre Novio” de Latina?

En la nueva ficción de Latina Televisión, Santiago (Nico Ponce), es abandonado por su novia Pamela (Andrea Luna) el mismo día de su boda, su mejor amigo Johnny (Manuel Gold) aprovecha esta oportunidad para tomarle una foto y colocarlo en finder, red social de citas, es así como con la ayuda del empresario Eduardo Santander (Joaquín de Orbegoso), Santiago (Nico Ponce) se rifa como marido entre mujeres solteras de todo el país, a través de un concurso que se convierte en todo un fenómeno mediático convirtiendo a Santiago, en el soltero más codiciado del país.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pobre Novio”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pobre Novio” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión.; y AQUÍ accede a nuestro playlist con los capítulos completos de la novela. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” vía YouTube?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Pobre Novio” con Daniella Acosta vía el canal de YouTube de Latina de LUNES A VIERNES; inmediatamente después del REACT de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”!

