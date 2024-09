José Antonio Rizo Patrón quiere ALEJAR de cualquier manera a Manuel Gallardo de la vida de su aún esposa Techi De La Puente y la de sus tres hijas. Por eso, se acercó a la casa del vecino para lanzarle un ADVERTENCIA.

“Yo ya estoy de vuelta. Mi mujer no necesita ningún tipo de ayuda, así que no quiero tanta cercanía con ella.Yo te lo agradezco mucho (el apoyo). Pero yo ya regresé, estoy aquí, no están solas. Muchas gracias, Manuelito, por toda la ayuda que nos has dado, pero ya no te vamos a necesitar”, dijo irónicamente.

Pero Manuel no se iba a quedar de brazos cruzados y defendería su cercanía con Techi, por quien tiene fuertes sentimientos. “Debería dejar que sea la señora Techi la que tome la decisión de ese distanciamiento. Ella llegó a este barrio, ella rehizo su vida aquí, montó su negocio y aparte somos socios”.

En ese momento, la paciencia de José Antonio llegó a su fin y sentenció: “Negocio temporal, Manuelito. Igual que nuestro paso por acá. Techi nació en cuna de oro. Ella no es para esta vida, Manuelito, le voy a dar todo lo que ella se merece, por eso estoy aquí, para darle todo lo que ella se merece”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.