José Antonio Rizo Patrón parece dispuesto a TODO para recuperar el cariño de sus hijas. Así que al escuchar que su hija María Gracia no tenía aún su vestido de novia, decidió mover contactos para conseguir a la mejor diseñadora de modas.

Luego de hablar con una vieja amiga por teléfono, el padre colgó y le comunicó la noticia a su hija mayor. “Ya tienes vestido de novia. Ariel, de Ariel Atelier, te va a hacer el vestido gratis. Soy amigo de la familia y bueno me debía un favor”, aseguró.

En ese momento, Gracia explotó de alegría. “Oh my Gucci. Oh por Dior, papá gracias”, dijo sumamente feliz. “Ay, José Antonio, ¡qué falta nos hacías para venir a solucionarnos la vida! Te juro que lo sencillo me tiene agotada”, agregó la Cocó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.