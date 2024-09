José Antonio Rizo Patrón se encontró con Franco Gallardo, el enamorado de Belén, en la tienda de Don Bernardo y no dudó en encararlo para saber sus verdaderas intenciones con su hija.

“Franco, tú eres el vecino de al lado, ¿no? De la casa de Manuelito”, le cuestionó. “Sí, bueno, Manuel, mi papá se llama Manuel”, respondió Franco tajantemente.

“Bueno, Franco, cuéntame, ¿qué hay que saber de ti? ¿qué es importante saber sobre Franco Gallardo?”, le consultó. “¿De mí? Bueno, yo soy parte de los tiburones Gallardo, aunque sigo en el colegio todavía con Belén. De hecho, yo le conseguí colegio porque mi papá es presidente de la asociación de padres”, aseveró el joven.

Pero la conversación no quedaría ahí porque José Antonio se mostraría genuinamente interesado por saber del futuro de Franco: “¿Qué pretensiones tienes? Digo, ¿vas a estudiar una carrera? ¿algo?”. “Sí, creo, o a lo mejor trabajo, no sé, es que mi papá tiene una empresa donde vende pescados en el terminal pesquero y si no me va bien en la admisión a alguna universidad, pues podría trabajar con él”, contentó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.