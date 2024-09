El capítulo de 105 de “Pituca sin Lucas” se transmite este viernes 27 de setiembre. En el nuevo episodio, José Antonio Rizo Patrón visitará a Manuel Gallardo en su casa para hacerle una ADVERTENCIA.

En el adelanto, se escucha al padre de las Rizo Patrón sumamente calmado, pero dispuesto a dejarle EN CLARO la situación al “Tiburón”. “Tú ya ayudaste mucho a mi familia, pero ya me tienen de nuevo aquí a su padre para encargarse de ellas. Y de mi mujer también, que tenga a su esposo presente. Así que te quiero lejos de ella, ¿te queda claro?“, le cuestionó.

En tanto, Belén le pedirá a Franco que no confíe en su papá José Antonio porque no sabe sus verdaderas intenciones. “Me parece raro mi papá, Franco. Ten cuidado“, le pidió.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.