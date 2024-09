José Antonio Rizo Patrón quiere recuperar el tiempo perdido con sus tres hijas, así que le hizo un pedido especial a su aún esposa Techi De La Puente. “Solo quiero recuperar el tiempo perdido con mi familia, nada más y creo que ellas también. ¿O acaso no te has dado cuenta lo felices que están cuando estamos juntos? No veo cuál es el problema con eso”, le dijo el hombre.

Pero Techi no parecía estar del todo de acuerdo con la situación. “Me pone muy incómoda”, aseguró. “Techi, no te enredes, tú haces tu vida y yo hago la mía, sí, te juro que no voy a interferir, solo quiero pasar tiempo con mi familia. ¿O acaso eso también me lo vas a quitar?”, le cuestionó.

En ese momento, el corazón de Techi empezó a ablandarse, pero le advirtió que no sería fácil. “Has llegado hace nada y ya te instalaste acá como si te hubieras ido solamente un fin de semana. Te recuerdo que aquí viven tus hijas, pero no es tu casa”.

“Tienes razón, tienes razón, te pido disculpas, yo no he querido ser invasivo, no quiero que te sientas avasallada. Sé que metí la pata, sé cuáles son mis errores y no te voy a insistir en que me des lo que no quieres”, aseguró José Antonio.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.