Este miércoles 25 de setiembre se transmitió el capítulo 103 de “Pituca sin Lucas“. En esta nueva edición de la novela familiar de Latina Televisión, José Antonio Rizo Patrón mostró una faceta que hasta ahora no se le había visto. El papá de las Rizo Patrón le preparó el desayuno a toda la casa. Sin embargo, este acto servicial parece que no fue del agrado de Techi.

Mientras tanto, en el Terminal Pesquero, sucedieron todo tipo de cosas interesantes, primero Goyo apareció vestido muy elegante, mostrando así su nueva faceta. Todo esto atrajo la burla de sus compañeros, quienes no entienden cómo cambió tan de repente. Él defendió a diestra y siniestra sus nuevas creencias.

Asimismo, en la oficina de Manuel Gallardo, él y Techi tuvieron una conversación muy profunda. “El Tiburón” comenzó a tener dudas acerca lo que puede llegar a pasar entre José Antonio y ella, por lo que María Teresa decide aclarar sus sentimientos y prácticamente le jura amor eterno.

María Gracia Rizo Patrón no se quedó atrás y fue en busca de Salvador Gallardo con la excusa de que no encontraba a su mamá. Los dos hablaron acerca del matrimonio que tendrá con Felipe. El hijo de Manuel parece no rendirse y aseguró que siempre será su princesa.

En otro escenario, Micaela Gallardo y Felipe Arosamena se reunieron. El estudiante de medicina le contó todo acerca de los planes que retomó con Gracia. La hermana de Salvador fue directa y le recalcó que su futura esposa sigue enganchada del mayor de los Gallardo.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.