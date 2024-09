María Gracia Rizo Patrón pasó por el Terminal Pesquero y se encontró con Salvador Gallardo. Según la jovencita, fue a buscar a su mamá porque no dio con su paradero. Después de intercambiar unas cuantas palabras, Salvador tocó el tema de Felipe.

“Gracia, entonces… Supongo que te perdonaron. Ese doctorcito es duro de matar, perdona todas”, comentó. “Felipe es así, bien nombre y bien compresivo”, aseguró Gracia.

Salvador se puso romántico y dejó en claro que no se va a rendir con ella. “Tú eres mi princesa, mientras no des el sí vas a seguir siéndolo”, expresó. Tras ello, comenzó a sospechar que en realidad sólo fue a buscarlo a él y puso de excusa el no encontrar a su madre.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.