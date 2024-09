Conchita apareció de sorpresa en la oficina de Manuel Gallardo, pero no lo hizo sola. La mujer llegó acompañada del psicólogo. “Hola, mi amor. Te traigo a nuestro psicólogo”, expresó, causando el asombro del “Tiburón”.

“¿Qué tal? Mucho gusto, Manuel Gallardo”, expresó el profesional. “Mi nombre es Ramiro Cueva, psicólogo vocacional”, agregó. Rápidamente Manuel le puso las cosas claras: “Mire, Ramiro, la verdad es que ella y yo no somos pareja, no sé si usted tiene claro esto”.

“Yo le sugerí a Conchita que usted me fuera a ver a la consulta, pero me dijo que es un hombre muy ocupado”, explicó Ramiro. Manuel insistió en que le hiciera entender a Conchita que su relación quedó atrás. “Me gustaría que convenciera a esta mujer de que no somos pareja, porque ella sigue y sigue”, manifestó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.