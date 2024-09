Manuel Gallardo llegó a la oficina bastante pensativo por el enfrentamiento que tuvo con José Antonio en el balcón de la casa. Por este motivo, decidió consultarle a María Teresa De La Puente si todo estaba bien en su hogar.

“Es como si casa fuera una gran fiesta…”, comenzó diciendo Techi, generando una gran duda en “El Tiburón”, pues no entendía muy bien a qué se estaba refiriendo.

“Asu, Techi. Qué complicado ese que me dices, pero no quiero que tú te acostumbres a eso. Además, yo no estoy invitado a esa fiesta”, manifestó el emprendedor. Es ahí cuando María Teresa le da una respuesta que lo tranquiliza. “Una madre se puede acostumbrar a todo, pero una mujer no. Lo que sentimos es parte de una fiesta de la que no me quiero ir nunca”, aseguró.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.