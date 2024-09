Goyo apareció en el Terminal Pesquero mostrando su nueva faceta, pero lejos de recibir algún halago o comentario positivo, sus compañeros comenzaron a burlarse de él. “Buena, Goyito, de líder frustrado pasaste a ser abogado”, fue uno de los primeros comentarios que se escucharon.

“Ese no es Goyo. Es su hermano gemelo vendiendo seguros”, se escucha a lo lejos con un tono bastante burlesco. El pequeño trabajador no se molestó y les respondió de la mejor forma. “Tranquilos hermanos, quiero comentarles que he tomado una decisión importante en mi vida”, explicó.

Al ver que las risas no dejaban de llegar, decidió emitir otra comentario donde recalca que su vida ha cambiado por completo. “He visto la luz y he decidido seguir a la iglesia y aprender de sus enseñanzas… Voy a dejar mis costumbres de antes”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.