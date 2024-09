Felipe Arosamena está más que contento por haber retomado sus planes con María Gracia Rizo Patrón. No dudó en contarle esta nueva noticia a Micaela Gallardo. “¿Qué pasa? ¿Me quieres contar que perdonaste a Gracia?”, dijo la jovencita cuando vio a Felipe muy contento.

Sin embargo, parece que no está muy feliz e incluso se animó a establecer límites con el estudiante de medicina. “Ay, Felipe. Eres tan predecible. ¿No hay otra persona a la que le puedas contar sobre tu vida sentimental?”, sentenció.

Pipo se excusó y narró los motivos por los que siempre le cuenta cosas personales. “Si soy indiferente contigo no me sentiría bien”, aseguró. En ese instante, Micaela decide advertirlo. “Después no digas que no te advertí. Gracia está enganchada de mi hermano, imagino que eso lo tienes claro”, expresó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.