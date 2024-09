El nuevo episodio de “Pituca sin Lucas” se transmite este jueves 26 de setiembre vía Latina Televisión. En este nuevo capítulo, Micaela se enfrentará a una dura conversación con su enamorado Pato. “Miras a Felipe y te brillan los ojos, eso no te pasa conmigo. Yo quiero dar un paso al costado“, le dirá el joven, con el rostro totalmente desencajado.

En el avance del episodio, se ve a Pato decidido por priorizar la felicidad de ambos, ante la duda en los ojos de Mica. “Quiero que terminemos“, le dirá.

Además, Franco Gallardo se enfrentará cara a cara a José Antonio. “¿Así que tú eres el enamorado de mi hija Belén? ¿Cómo me dijiste que era tu nombre?”, le preguntará el padre de Belén. Y, esa incómoda situación, el joven se la comentará a su padre Manuel. “Tener al papá de Belén al costado, no sé, me pone muy nervioso”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.