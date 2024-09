Salvador Gallardo tiene muy de cerca a Ale, su compañera de la universidad. Y, al parecer, una noche antes habrían estado juntos. “¿Oye te dijeron algo por llegar tan tarde a tu casa?”, le preguntó la joven. “No, ya te he dicho que no soy un manganzón, viviré con mi viejo, pero a mí nadie me manda, yo soy bien hombre”, respondió el hijo del “Tiburón”.

Pero Ale no dejaría pasar la oportunidad para seguir con los coqueteos. “Tranqui, solo te estoy molestando. Sí sé que eres bien hombre, anoche me quedó más que claro. Me encantan tus labios, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Podemos ir a dar una vuelta en tu auto?”, le sugirió.

Pero Salvador rechazó la propuesta. “No sé Ale, es un día bien largo, no sé a qué hora voy a acabar, De hecho, me tengo que ir, se me hace tarde, ¿sí?”, le consultó. “Bueno, Salva, tú te lo pierdes”, fue lo último que le dijo Ale.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.