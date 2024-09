Pato tomó una drástica decisión sobre su relación con Micaela Gallardo. Al no verla comprometida, el joven se acercó a su enamorada para TERMINAR todo vínculo entre ambos porque siente que ella tiene verdaderos sentimientos por Felipe Arosemena.

“Mira, yo no quiero ser ese enamorado pesado, tóxico, celoso, pero no estoy cómodo. Siento que miras a Felipe y te brillan los ojos. Y eso no te pasa conmigo. Yo quiero dar un paso al costado”, aseguró Pato.

Al escucharlo, Micaela se mostró confundida con la situación. Así que Pato le resaltó: “Quiero que terminemos”.

La hija del “Tiburón” buscó explicaciones y él se las dio. “Mira Mica, las cosas son así: A ti todavía te gusta Felipe y mientras más rápido lo entiendas, va a ser mejor. A mí me encantas, pero las parejas son eso: parejas”, aseveró.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.