María Gracia Rizo Patrón sigue con los preparativos para su boda con Felipe Arosemena, después de que este le perdonara su infidelidad con Salvador Gallardo. Es así que junto a su mamá Techi llegó hasta un atelier en busca de un vestido de novia sencillo.

Al probarse uno con piedras brillantes, Gracia quedó fascinada. “Es que es muy lindo, creo que nunca me voy a poder decidir. Está muy top, de verdad lo amo. Me lo llevo”, decidió la joven.

Pero, tras preguntar el precio (que era de 2,500 dólares), ambas quedaron en que era demasiado caro para poder costearlo. “No, mamá, o sea no hay forma, es muy caro. Mira, yo sé que puedo ser súper inmadura, pero jamás desubicada y quiero un vestido de novia, pero 2500 dólares no lo podemos pagar”, sentenció la joven, mostrando su madurez sobre la situación.

Asimismo, y para no hacer sentir mal a su mamá, Gracia sugirió: “Tengo una idea, ¿por qué no compramos uno de segunda? Pero esto jamás se lo podemos contar a Cocó”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.