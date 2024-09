Franco Gallardo se mostró bajoneado después de la tensa conversación con José Antonio Rizo Patrón, el papá de su enamorada Belén. El hombre no se mostró muy de acuerdo con la relación, después de cuestionarle sus planes para el futuro.

“Tener al papá de Belén aquí al costado, no sé, me pone como muy nervioso. Me lo encontré donde Don Bernardo y al inicio cuando recién me conoció me trató como súper creído, súper alzado, pero ahora me trató de lo más patero y me hacía un montón de preguntas y me interrogaba como si yo me fuera a casar con Belén”, le contó Franco a su papá Manuel.

Pero el “Tiburón” Gallardo le aseguró que no había nada de qué preocuparse. “Bueno, el tipo es así, un poco raro, ¿no? Pero así son los pitucos: son preguntones y se creen dueños de la gente. Si se llega a pasar contigo, tú me avisas y voy de una vez y le quito la buena presencia”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.